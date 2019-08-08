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Де перевірити свій кредитний
рейтинг безкоштовно

Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:08

AVF Сервис передаёт полученные данные исключительно в МБКИ — для проверки кредитного рейтинга.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:37

Только что провели свой рейтинг 300 плохой , пишут что часто не возвращал окремі , но такого никогда небыло . Так-что это всё неверно и их
тех банков с которыми я сотрудничал звонят и предлагают деньги
chabangenadij
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:38

Скорей всего это для того чтобы мы бежали быстро и брали кредиты чтобы банки на нас зарабатывали
chabangenadij
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