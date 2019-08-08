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Де перевірити свій кредитний
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Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:08

AVF Сервис передаёт полученные данные исключительно в МБКИ — для проверки кредитного рейтинга.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:37

Только что провели свой рейтинг 300 плохой , пишут что часто не возвращал окремі , но такого никогда небыло . Так-что это всё неверно и их
тех банков с которыми я сотрудничал звонят и предлагают деньги
chabangenadij
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:38

Скорей всего это для того чтобы мы бежали быстро и брали кредиты чтобы банки на нас зарабатывали
chabangenadij
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 21:44

Виродки, нафіга ви мені шлете спам? finance.ua, ви опустилися нижче плінтуса, ур** кончені.
Webracer
 
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  ol_zy написав:И через 2 минуты звонок с предложением микро кредита с 044 3908882

у меня с другого номера сегодня. проверялся тоже
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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