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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2019 10:08
AVF Сервис передаёт полученные данные исключительно в МБКИ — для проверки кредитного рейтинга.
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:37
Только что провели свой рейтинг 300 плохой , пишут что часто не возвращал окремі , но такого никогда небыло . Так-что это всё неверно и их
тех банков с которыми я сотрудничал звонят и предлагают деньги
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:38
Скорей всего это для того чтобы мы бежали быстро и брали кредиты чтобы банки на нас зарабатывали
Додано: Сер 04 вер, 2019 23:00
у меня с другого номера сегодня. проверялся тоже
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:58
Re: Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно
Тоже, пару дней назад вечером ввёл туда свой номер. Утром сразу звонок с какого-то микрозайма. С другой стороны, там предупреждение о том, что телефон будет передаваться третьим лицам много раз. Так что, ничего удивительного
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:59
Re: Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно
"Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных
Я предоставляю владельцу/собственнику этого ресурса (сайта/лендинга) и финансовым организациям, и Агрегатору, и его Партнерам, и третьим лицам свое согласие и право передавать, собирать, хранить, использовать, получать, распространять, обрабатывать любую информацию обо мне, мои персональные данные банкам, микрокредитным финансовым организациям, другим финансовым организациям, Агрегатору, операторам мобильной связи, третьим лицам, в том числе в/от/через любое бюро кредитных историй Украины. Данное согласие предоставляется всем одновременно субъектам, указанным выше при многоразовой обработке ими моих персональных данных."
Так что, базу с вашим номером будут ещё многократно продавать в разные кредитные организации, которые должны будут на вас минимум отбить потраченные на покупку базы деньги
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:54
Що за лохотрон! Користуюсь кредитними картками більше 15 років, а тут показує що нема історії. Ви прикалуєтесь? Після заповнення інфи на сайті одразу дзвінок з лівого номера з пропозицією оформити кредит. А я раніше поважав ваш портал, на форумі фінанс юа вже більше 10 років...
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:24
Когда начинаете сотрудничать с банками, то попадаете в их базу. У каждого банка своя политика на предмет рекламных звонков клиентам и это не связанно с сервисом, который тут обсуждается.
О том, как исправить кредитную историю, предлагаю посмотреть видео:
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