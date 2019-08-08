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Де перевірити свій кредитний
рейтинг безкоштовно

Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:08

AVF Сервис передаёт полученные данные исключительно в МБКИ — для проверки кредитного рейтинга.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:37

Только что провели свой рейтинг 300 плохой , пишут что часто не возвращал окремі , но такого никогда небыло . Так-что это всё неверно и их
тех банков с которыми я сотрудничал звонят и предлагают деньги
chabangenadij
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:38

Скорей всего это для того чтобы мы бежали быстро и брали кредиты чтобы банки на нас зарабатывали
chabangenadij
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:00

  ol_zy написав:И через 2 минуты звонок с предложением микро кредита с 044 3908882

у меня с другого номера сегодня. проверялся тоже
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:58

Re: Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно

Тоже, пару дней назад вечером ввёл туда свой номер. Утром сразу звонок с какого-то микрозайма. С другой стороны, там предупреждение о том, что телефон будет передаваться третьим лицам много раз. Так что, ничего удивительного
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:59

Re: Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно

"Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных
Я предоставляю владельцу/собственнику этого ресурса (сайта/лендинга) и финансовым организациям, и Агрегатору, и его Партнерам, и третьим лицам свое согласие и право передавать, собирать, хранить, использовать, получать, распространять, обрабатывать любую информацию обо мне, мои персональные данные банкам, микрокредитным финансовым организациям, другим финансовым организациям, Агрегатору, операторам мобильной связи, третьим лицам, в том числе в/от/через любое бюро кредитных историй Украины. Данное согласие предоставляется всем одновременно субъектам, указанным выше при многоразовой обработке ими моих персональных данных."

Так что, базу с вашим номером будут ещё многократно продавать в разные кредитные организации, которые должны будут на вас минимум отбить потраченные на покупку базы деньги
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:54

Що за лохотрон! Користуюсь кредитними картками більше 15 років, а тут показує що нема історії. Ви прикалуєтесь? Після заповнення інфи на сайті одразу дзвінок з лівого номера з пропозицією оформити кредит. А я раніше поважав ваш портал, на форумі фінанс юа вже більше 10 років...
oleksandr_iakymchuk
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:24

  chabangenadij написав:Только что провели свой рейтинг 300 плохой , пишут что часто не возвращал окремі , но такого никогда небыло . Так-что это всё неверно и их
тех банков с которыми я сотрудничал звонят и предлагают деньги


Когда начинаете сотрудничать с банками, то попадаете в их базу. У каждого банка своя политика на предмет рекламных звонков клиентам и это не связанно с сервисом, который тут обсуждается.

О том, как исправить кредитную историю, предлагаю посмотреть видео:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:46

Re: Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно

Те що менше ніж за хвилину зателефонували оформити кредит співпадіння? Не думаю! Дані тупо зливають. При цьому інформація що надається на сайті не достовірна. Маю кілька кредитних карт із лімітами більше 100к, проте тут у звіті нема жодної. Навіть інфи про кредитну карту Привата, якій вже 12 років - і то нема!
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:53

Sain_повернувся
Ще раз повторю, сервіс передає отримані дані виключно в МБКІ — для перевірки кредитного рейтингу.
Стосовно Приватбанку, то зверніть увагу на відповідь Адміна: viewtopic.php?p=4737853#p4737853
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