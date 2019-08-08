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Де перевірити свій кредитний
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Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:57

oleksandr_iakymchuk
Зверніть увагу на viewtopic.php?p=4737853#p4737853 та viewtopic.php?p=4738277#p4738277
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