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Гончарук поки що не знає, як
стримати ціни на газ для...

Гончарук поки що не знає, як стримати ціни на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:46

Гончарук поки що не знає, як стримати ціни на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Новообраний прем’єр-міністр заявив, що уряд робитиме все можливе, щоб ціни на газ для людей у платіжках не зростали, але ще не знає, як це зробити.

Дивися повний текст Гончарук поки що не знає, як стримати ціни на газ для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:46

С ниже в статье он говорит что вмешиваться нельзя, хрен поймешь :)
Igorten
 
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