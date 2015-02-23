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Гончарук поки що не знає, як стримати ціни на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2019 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Новообраний прем’єр-міністр заявив, що уряд робитиме все можливе, щоб ціни на газ для людей у платіжках не зростали, але ще не знає, як це зробити.
Дивися повний текст Гончарук поки що не знає, як стримати ціни на газ для українців
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Додано: Пон 02 вер, 2019 10:46
С ниже в статье он говорит что вмешиваться нельзя, хрен поймешь :)
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