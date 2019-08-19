В Україні за кількістю заяв IT-спеціальності лідирує Київський політехнічний інститут.
Дивися повний текст Які IT-спеціальності популярні серед українських абітурієнтів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:15
Які IT-спеціальності популярні серед українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які IT-спеціальності популярні серед українських абітурієнтів.
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:15
"Какие IT-специальности популярны среди украинских абитуриентов" - а какое это имеет значение?
Зараз переглядають цей форум: igor_kotsarev і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|