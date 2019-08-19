RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які IT-спеціальності популярні
серед українських...

Які IT-спеціальності популярні серед українських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:15

Які IT-спеціальності популярні серед українських...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за кількістю заяв IT-спеціальності лідирує Київський політехнічний інститут.

Дивися повний текст Які IT-спеціальності популярні серед українських абітурієнтів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90648
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:15

"Какие IT-специальности популярны среди украинских абитуриентов" - а какое это имеет значение?
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: igor_kotsarev і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На українських дорогах впроваджують інноваційні технології
R2 » П'ят 23 сер, 2019 10:37
1 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 10:37
nikitash
Рентабельність українських агрокомпаній впала до...
R2 » Сер 21 сер, 2019 08:46
2 186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 01:16
andrein
На яких українських фахівців чекають у Європі
R2 » Пон 19 сер, 2019 10:14
3 140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 15:12
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.