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Які IT-спеціальності популярні
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Які IT-спеціальності популярні серед українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:15

Які IT-спеціальності популярні серед українських...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за кількістю заяв IT-спеціальності лідирує Київський політехнічний інститут.

Дивися повний текст Які IT-спеціальності популярні серед українських абітурієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:15

"Какие IT-специальности популярны среди украинских абитуриентов" - а какое это имеет значение?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:59

меня недавно спрашивали, помогла ли мне чем-нибудь в жизни учеба в институте.... о, да... я познакомился с девочкой, понравился ее папе, он устроил меня к себе на работу - так и началась моя карьера ) там я познакомился уже с мужиками, которые помогли развить и отточить нужные навыки.... а сотрудницы женского пола привили симпатию к разведёнкам... короче, во всем виноват институт :mrgreen: а знания? - спрашивают меня дальше... а что знания... для студента это в большинстве лишь фон, всему жизнь научит, а в институте она как раз и начинается.... потому платить за это 30к в год как-то неинтересно что ли
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:44

Re: Які IT-спеціальності популярні серед українських...

Tamagoch написав:меня недавно спрашивали, помогла ли мне чем-нибудь в жизни учеба в институте.... о, да... я познакомился с девочкой, понравился ее папе, он устроил меня к себе на работу - так и началась моя карьера ) там я познакомился уже с мужиками, которые помогли развить и отточить нужные навыки.... а сотрудницы женского пола привили симпатию к разведёнкам... короче, во всем виноват институт :mrgreen: а знания? - спрашивают меня дальше... а что знания... для студента это в большинстве лишь фон, всему жизнь научит, а в институте она как раз и начинается.... потому платить за это 30к в год как-то неинтересно что ли
Видать, так учились. Впрочем, вы не одиноки :)

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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:03

Tamagoch

Зависит от ВУЗа. Где-то дают хорошую базу и учат работать с информацией, а где-то студент учится ходить по клубам и снимать девочек, чтобы девочек было много, а люлей от других желающих снять - мало
PasserBy
 
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