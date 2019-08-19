Які IT-спеціальності популярні серед українських...

Додано: Пон 02 вер, 2019 20:59

меня недавно спрашивали, помогла ли мне чем-нибудь в жизни учеба в институте.... о, да... я познакомился с девочкой, понравился ее папе, он устроил меня к себе на работу - так и началась моя карьера ) там я познакомился уже с мужиками, которые помогли развить и отточить нужные навыки.... а сотрудницы женского пола привили симпатию к разведёнкам... короче, во всем виноват института знания? - спрашивают меня дальше... а что знания... для студента это в большинстве лишь фон, всему жизнь научит, а в институте она как раз и начинается.... потому платить за это 30к в год как-то неинтересно что ли