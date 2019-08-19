В Україні за кількістю заяв IT-спеціальності лідирує Київський політехнічний інститут.
Дивися повний текст Які IT-спеціальності популярні серед українських абітурієнтів.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 12:15
Які IT-спеціальності популярні серед українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які IT-спеціальності популярні серед українських абітурієнтів.
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:15
"Какие IT-специальности популярны среди украинских абитуриентов" - а какое это имеет значение?
Додано: Пон 02 вер, 2019 20:59
меня недавно спрашивали, помогла ли мне чем-нибудь в жизни учеба в институте.... о, да... я познакомился с девочкой, понравился ее папе, он устроил меня к себе на работу - так и началась моя карьера ) там я познакомился уже с мужиками, которые помогли развить и отточить нужные навыки.... а сотрудницы женского пола привили симпатию к разведёнкам... короче, во всем виноват институт а знания? - спрашивают меня дальше... а что знания... для студента это в большинстве лишь фон, всему жизнь научит, а в институте она как раз и начинается.... потому платить за это 30к в год как-то неинтересно что ли
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Додано: Пон 02 вер, 2019 21:44
Re: Які IT-спеціальності популярні серед українських...
Видать, так учились. Впрочем, вы не одиноки
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Додано: Пон 02 вер, 2019 22:03
Tamagoch
Зависит от ВУЗа. Где-то дают хорошую базу и учат работать с информацией, а где-то студент учится ходить по клубам и снимать девочек, чтобы девочек было много, а люлей от других желающих снять - мало
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