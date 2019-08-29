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Національній валюті 23 роки: що буде далі (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2019 12:27
Пропонуємо до обговорення:
2 вересня 1996 року гривня замінила українські карбованці й стала національною валютою України.
Дивися повний текст Національній валюті 23 роки: що буде далі (відео)
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Додано: Пон 02 вер, 2019 12:28
Где можно будет поменять монеты 1 2 и 5 копеек?
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