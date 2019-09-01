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Держава у смартфоні: Гончарук
розповів про повну...

Держава у смартфоні: Гончарук розповів про повну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 15:22

Держава у смартфоні: Гончарук розповів про повну...

Пропонуємо до обговорення:
Реалізація плану з цифровізації країни розпочнеться вже цього року.

Дивися повний текст Держава у смартфоні: Гончарук розповів про повну цифровізацію України до 2020.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 15:23

А поместятся ли все в смартфоне, и куда девать тех самых пенсионеров без смартфонов - может оставить на пероне, а сами на платформе (как когдато кпсс) свалить за бугор. Боюсь ответа пока нет.
vladimirxar
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