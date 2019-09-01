Реалізація плану з цифровізації країни розпочнеться вже цього року.
Дивися повний текст Держава у смартфоні: Гончарук розповів про повну цифровізацію України до 2020.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 15:22
Держава у смартфоні: Гончарук розповів про повну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава у смартфоні: Гончарук розповів про повну цифровізацію України до 2020.
Додано: Пон 02 вер, 2019 15:23
А поместятся ли все в смартфоне, и куда девать тех самых пенсионеров без смартфонов - может оставить на пероне, а сами на платформе (как когдато кпсс) свалить за бугор. Боюсь ответа пока нет.
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