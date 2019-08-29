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Уряд планує заборонити
паперовий документообіг у...

Уряд планує заборонити паперовий документообіг у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:46

Уряд планує заборонити паперовий документообіг у...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів планує заборонити паперовий документообіг у державних органах влади з 1 жовтня.

Дивися повний текст Уряд планує заборонити паперовий документообіг у держорганах з 1 жовтня.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:47

"Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками" Т.е., если теперь один госорган ещё теоретически может сам у другого органа справку запросить (хотя тут уже пролетала новость, что нет у них таких прав), то с первого октября уж точно бумажки должен будет только проситель носить?
moveton
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