Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів планує заборонити паперовий документообіг у державних органах влади з 1 жовтня.
Дивися повний текст Уряд планує заборонити паперовий документообіг у держорганах з 1 жовтня.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 16:46
Уряд планує заборонити паперовий документообіг у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує заборонити паперовий документообіг у держорганах з 1 жовтня.
Додано: Пон 02 вер, 2019 16:47
"Мы планируем запретить использование и обмен между государственными органами бумажками" Т.е., если теперь один госорган ещё теоретически может сам у другого органа справку запросить (хотя тут уже пролетала новость, что нет у них таких прав), то с первого октября уж точно бумажки должен будет только проситель носить?
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