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Показано унікальний радянський
спорткар, який розганявся...

Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 18:39

Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...

Пропонуємо до обговорення:
В СРСР після Другої світової війни випускали не тільки танки, бронетранспортери і системи залпового вогню, але навіть спортивні автомобілі. Йдеться про ЗІС-112, який з'явився в 1951 році.

Дивися повний текст Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся до 210 км/год.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 18:39

С каких это пор финанс начал делать перепост совкодрочерских статей? Кстати по ссылке можно посмотреть фотки этого чуда... Капец какое убогое одоробло. Даже скопировать не смогли. Точно как петух из г0вна.
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