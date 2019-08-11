Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...

Додано: Сер 04 вер, 2019 11:52

airmax78 написав: Волгарь написав: Английский журнал «The Motor» в 1952 году отмечал: «Это автомобиль исключительно русский… Самая сильная сторона „Победы“ — способность передвигаться по любым дорогам… На „Победе“ не надо бояться быстрой езды по плохим дорогам, даже когда автомобиль полностью нагружен»

Эти предшественники Топ Гира под "исключительно русский" имели в виду, что это авто предназначено специально для территории на которой господствуют дураки и отсутствуют дороги. А не то, что вам так хотелось бы прочитать: "автомобиль полностью разработанный советскими инженерами и изготовленный на советском оборудовании". Таких автомобилей никогда не было. Эти предшественники Топ Гира под "исключительно русский" имели в виду, что это авто предназначено специально для территории на которой господствуют дураки и отсутствуют дороги. А не то, что вам так хотелось бы прочитать: "автомобиль полностью разработанный советскими инженерами и изготовленный на советском оборудовании". Таких автомобилей никогда не было.

Именно так и было - автомобиль БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРАБОТАН СОВЕТСКИМИ ИНЖЕНЕРАМИ И ПРОЦЕНТОВ НА 80 НА СОВЕТСКОМ ОБОРУДОВАНИИ. Я сижу в 3 км от Главной проходной ГАЗа, где его создали, и могу утверждать это со 100%-ым основанием. К моменту создания Победы, значительная часть оборудования, поставленная в начале 30-х американцами, была уже заменена на советские станки и линии (потому что в мае-июне 43-го Автозавод был почти полностью разрушен немецкой авиацией).Касательно Вашей позиции - судя по нику Вы в школу пошли в середине 80-х, а к моменту крушения СССР перешли в 7-ой класс. Т.е. застали страну в кризисе, и понятия не имеете, какой она была раньше. Про дальнейшее образование я не говорю - Вам, очевидно, рассказывали об СССР, как тюрьме народов, навсегда отставшей от просвещенной Европы и Америки. Экономика Советского Союза несомненно была АБСУРДИСТСКОЙ, то не производила много того, что было нужно людям, и производила много того, что было не нужно.Отсутствовала торговля (было только снабжение), сельское хозяйство было подлинной черной дырой. Но, электричество/газ/вода подается в Ваш дом только потому, что в СССР создали инфраструктуру ЖКХ, в которую за последние 28 лет не вложили почти ничего. Абсолютное большинство дорог/мостов/газопроводов/аэродромов, функционирующих сейчас, было создано тогда же. Как и жалкие остатки еще не разрушенной промышленности, почти умершей науки и значительно снизившего стандарты (Вы, простите, наглядный пример)образования. Не будь всего этого ...даже не стоит продолжать (достаточно просто вспомнить, что треть современной территории Украины - это подарок ей от Советской власти земель, которые никогда в ее состав ранее не входили.)