Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...

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спорткар, який розганявся...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:52

  airmax78 написав:
  Волгарь написав:
Английский журнал «The Motor» в 1952 году отмечал: «Это автомобиль исключительно русский… Самая сильная сторона „Победы“ — способность передвигаться по любым дорогам… На „Победе“ не надо бояться быстрой езды по плохим дорогам, даже когда автомобиль полностью нагружен»

Эти предшественники Топ Гира под "исключительно русский" имели в виду, что это авто предназначено специально для территории на которой господствуют дураки и отсутствуют дороги. А не то, что вам так хотелось бы прочитать: "автомобиль полностью разработанный советскими инженерами и изготовленный на советском оборудовании". Таких автомобилей никогда не было.

Именно так и было - автомобиль БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРАБОТАН СОВЕТСКИМИ ИНЖЕНЕРАМИ И ПРОЦЕНТОВ НА 80 НА СОВЕТСКОМ ОБОРУДОВАНИИ. Я сижу в 3 км от Главной проходной ГАЗа, где его создали, и могу утверждать это со 100%-ым основанием. К моменту создания Победы, значительная часть оборудования, поставленная в начале 30-х американцами, была уже заменена на советские станки и линии (потому что в мае-июне 43-го Автозавод был почти полностью разрушен немецкой авиацией).
Касательно Вашей позиции - судя по нику Вы в школу пошли в середине 80-х, а к моменту крушения СССР перешли в 7-ой класс. Т.е. застали страну в кризисе, и понятия не имеете, какой она была раньше. Про дальнейшее образование я не говорю - Вам, очевидно, рассказывали об СССР, как тюрьме народов, навсегда отставшей от просвещенной Европы и Америки. Экономика Советского Союза несомненно была АБСУРДИСТСКОЙ, то не производила много того, что было нужно людям, и производила много того, что было не нужно.
Отсутствовала торговля (было только снабжение), сельское хозяйство было подлинной черной дырой. Но, электричество/газ/вода подается в Ваш дом только потому, что в СССР создали инфраструктуру ЖКХ, в которую за последние 28 лет не вложили почти ничего. Абсолютное большинство дорог/мостов/газопроводов/аэродромов, функционирующих сейчас, было создано тогда же. Как и жалкие остатки еще не разрушенной промышленности, почти умершей науки и значительно снизившего стандарты (Вы, простите, наглядный пример)образования. Не будь всего этого ...даже не стоит продолжать (достаточно просто вспомнить, что треть современной территории Украины - это подарок ей от Советской власти земель, которые никогда в ее состав ранее не входили.)
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:04

Волгарь Вообще нет никаких сомнений, что если бы не совок, то на территории Украины сейчас была бы безлюдная пустыня с дикарями-людоедами, наподобии какой-нибудь Польши или Венгрии. Вы, совкодрочеры, задолбали уже со своими "достижениями".
Лучше всего в совке умели копать братские могилы и запонять их трупами своих соотечественников.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:24

  airmax78 написав:Волгарь Вообще нет никаких сомнений, что если бы не совок, то на территории Украины сейчас была бы безлюдная пустыня с дикарями-людоедами, наподобии какой-нибудь Польши или Венгрии. Вы, совкодрочеры, задолбали уже со своими "достижениями".
Лучше всего в совке умели копать братские могилы и запонять их трупами своих соотечественников.

Насчет образования, я, очевидно, НЕ ОШИБСЯ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:43

А Волгари как всегда врут и пропагандосят

  Волгарь написав:«Это автомобиль исключительно русский…




1. Opel Kapitän
Годы производства : с 1939г.

Зображення

https://ru.wikipedia.org/wiki/Opel_Kapi ... n_1951.jpg

2. ГАЗ-М-20 «Победа»
Годы производства : с 1946 года

Зображення

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B0_3.JPG

что любопытно оба фото с википедии , даже цвет тот же :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:10

  Surfer написав:А Волгари как всегда врут и пропагандосят

  Волгарь написав:«Это автомобиль исключительно русский…




1. Opel Kapitän
Годы производства : с 1939г.

Зображення

https://ru.wikipedia.org/wiki/Opel_Kapi ... n_1951.jpg

2. ГАЗ-М-20 «Победа»
Годы производства : с 1946 года

Зображення

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B0_3.JPG

что любопытно оба фото с википедии , даже цвет тот же :mrgreen:

"Великий рывок" совкового автопрома после 2й Мировой, закончившийся также веезапно, как и начавшийся - на 120% результат лендлиза и работы трофейных команд. На АЗЛК трофейные немецкие станки стояли вплоть до развала совка и смерти завода.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:25

  Волгарь написав:
  airmax78 написав:Волгарь Вообще нет никаких сомнений, что если бы не совок, то на территории Украины сейчас была бы безлюдная пустыня с дикарями-людоедами, наподобии какой-нибудь Польши или Венгрии. Вы, совкодрочеры, задолбали уже со своими "достижениями".
Лучше всего в совке умели копать братские могилы и запонять их трупами своих соотечественников.

Насчет образования, я, очевидно, НЕ ОШИБСЯ.

А что я упустил из больших достижений? Переселяли народы в открытую степь в вагонах для скота, довозя %%20 мертвыми и еще %%30 доводя до смерти в первые 1-3 года? Создали систему порабощения собственных граждан и лучшую в мире систему концентрационных лагерей? Освоили бесплатный труд рабов-заключенных и выкопали их руками Беломорканал и прочие стройки "века"? Что забыл - дополните.
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