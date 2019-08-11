Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...
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Английский журнал «The Motor» в 1952 году отмечал: «Это автомобиль исключительно русский… Самая сильная сторона „Победы“ — способность передвигаться по любым дорогам… На „Победе“ не надо бояться быстрой езды по плохим дорогам, даже когда автомобиль полностью нагружен»
Эти предшественники Топ Гира под "исключительно русский" имели в виду, что это авто предназначено специально для территории на которой господствуют дураки и отсутствуют дороги. А не то, что вам так хотелось бы прочитать: "автомобиль полностью разработанный советскими инженерами и изготовленный на советском оборудовании". Таких автомобилей никогда не было.
Именно так и было - автомобиль БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРАБОТАН СОВЕТСКИМИ ИНЖЕНЕРАМИ И ПРОЦЕНТОВ НА 80 НА СОВЕТСКОМ ОБОРУДОВАНИИ. Я сижу в 3 км от Главной проходной ГАЗа, где его создали, и могу утверждать это со 100%-ым основанием. К моменту создания Победы, значительная часть оборудования, поставленная в начале 30-х американцами, была уже заменена на советские станки и линии (потому что в мае-июне 43-го Автозавод был почти полностью разрушен немецкой авиацией). Касательно Вашей позиции - судя по нику Вы в школу пошли в середине 80-х, а к моменту крушения СССР перешли в 7-ой класс. Т.е. застали страну в кризисе, и понятия не имеете, какой она была раньше. Про дальнейшее образование я не говорю - Вам, очевидно, рассказывали об СССР, как тюрьме народов, навсегда отставшей от просвещенной Европы и Америки. Экономика Советского Союза несомненно была АБСУРДИСТСКОЙ, то не производила много того, что было нужно людям, и производила много того, что было не нужно. Отсутствовала торговля (было только снабжение), сельское хозяйство было подлинной черной дырой. Но, электричество/газ/вода подается в Ваш дом только потому, что в СССР создали инфраструктуру ЖКХ, в которую за последние 28 лет не вложили почти ничего. Абсолютное большинство дорог/мостов/газопроводов/аэродромов, функционирующих сейчас, было создано тогда же. Как и жалкие остатки еще не разрушенной промышленности, почти умершей науки и значительно снизившего стандарты (Вы, простите, наглядный пример)образования. Не будь всего этого ...даже не стоит продолжать (достаточно просто вспомнить, что треть современной территории Украины - это подарок ей от Советской власти земель, которые никогда в ее состав ранее не входили.)
Волгарь Вообще нет никаких сомнений, что если бы не совок, то на территории Украины сейчас была бы безлюдная пустыня с дикарями-людоедами, наподобии какой-нибудь Польши или Венгрии. Вы, совкодрочеры, задолбали уже со своими "достижениями". Лучше всего в совке умели копать братские могилы и запонять их трупами своих соотечественников.
airmax78 написав:Волгарь Вообще нет никаких сомнений, что если бы не совок, то на территории Украины сейчас была бы безлюдная пустыня с дикарями-людоедами, наподобии какой-нибудь Польши или Венгрии. Вы, совкодрочеры, задолбали уже со своими "достижениями". Лучше всего в совке умели копать братские могилы и запонять их трупами своих соотечественников.
что любопытно оба фото с википедии , даже цвет тот же
"Великий рывок" совкового автопрома после 2й Мировой, закончившийся также веезапно, как и начавшийся - на 120% результат лендлиза и работы трофейных команд. На АЗЛК трофейные немецкие станки стояли вплоть до развала совка и смерти завода.
airmax78 написав:Волгарь Вообще нет никаких сомнений, что если бы не совок, то на территории Украины сейчас была бы безлюдная пустыня с дикарями-людоедами, наподобии какой-нибудь Польши или Венгрии. Вы, совкодрочеры, задолбали уже со своими "достижениями". Лучше всего в совке умели копать братские могилы и запонять их трупами своих соотечественников.
Насчет образования, я, очевидно, НЕ ОШИБСЯ.
А что я упустил из больших достижений? Переселяли народы в открытую степь в вагонах для скота, довозя %%20 мертвыми и еще %%30 доводя до смерти в первые 1-3 года? Создали систему порабощения собственных граждан и лучшую в мире систему концентрационных лагерей? Освоили бесплатный труд рабов-заключенных и выкопали их руками Беломорканал и прочие стройки "века"? Освоили производство туалетной бумагой в конце 60х (но на самом деле многие так до сих пор и не освоили как ей пользоваться и зачем, если есть газета). Что забыл - дополните.
Продолжу свою мысль насчет образования (и копания могил). Понимаете, главное отличие образования в СССР от сегодняшнего заключается в том, что ТЕ КТО УЧИЛСЯ, вырастали КРИТИЧЕСКИ МЫСЛЯЩИМИ ЛИЧНОСТЯМИ. Если современный выпускник - tabula rasa по причине своего полного невежества, которому можно внушить ВСЕ, ЧТО УГОДНО, то советский десятиклассник в среднем имел довольно широкое представление об окружающем мире, а главное, ВОСПРИНИМАЛ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ КРИТИЧЕСКИ. Поэтому в итоге, миллионы выросших образованных людей в конце 80-х сумели осознать всю ложь советской пропаганды (а это было не легко - отвергнуть систему, складывающуюся почти 75 лет), и навсегда похоронить советский коммунизм. Немного о Польше/Венгрии. Их главное отличие от Украины в том, что в Польшу вложили миллиардов 300 долларов, в Венгрию поменьше, но тоже немало. В Украину НЕ ВЛОЖИЛИ НИЧЕГО (вернее, судя по внешнему долгу в 120 млрд. долларов при ВВП в 130, деньги просто прошли через страну транзитом, оставив после себя лишь долги). И о копании могил. Из биологии известно, что численность любой популяции (и показатели ее воспроизводства) тем больше, чем более благоприятны условия обитания. Человек, не смотря на эволюцию, остается существом биологическим. Тогда просто объясните, как при проклятом СССР население УССР росло на 250-300 тыс. ежегодно за счет естественного прироста, а при торжествующей демократии всего за 28 лет и только за счет депопуяции и эмиграции оно сократилось на 11 миллионов человек (22%). Ну, ладно, упала рождаемость. Но ведь реальная смертность в стране выросла с 11,4 на 1000 в 88-ом до 18,5 (62%) в 19-ом - самый высокий показатель в мире, а по итогам 1-го полугодия на 100 родившихся 203 умерших (как в Москве 19-го года -1919-го). Сама смертность как в УССР 1929-го года, когда людей косил туберкулез/малярия/ближайший фелшер был, зачастую в 40-ка верстах, а из 1000 родившихся до года доживало 720. И это без террора, который Советская власть фактически до 54-го года вела против собственного населения - тихо-мирно.
Волгарь Сейчас такая ситуация с демографией потому что, во-первых, в отличие от совка, противозачаточные средства в открытом доступе; во-вторых молодежь фертильного возраста массово валит туда, где им лучше, а от пожилых сложно ждать высокой рождаемости и низкой смертности (в совке молодежь могла только на БАМ, целину или еще в какую-то ж0пу свалить, потому и сидели дома, и еплись без презервативов от безнадеги).
airmax78 написав:Волгарь Сейчас такая ситуация с демографией потому что, во-первых, в отличие от совка, противозачаточные средства в открытом доступе; во-вторых молодежь фертильного возраста массово валит туда, где им лучше, а от пожилых сложно ждать высокой рождаемости и низкой смертности (в совке молодежь могла только на БАМ, целину или еще в какую-то ж0пу свалить, потому и сидели дома, и еплись без презервативов от безнадеги).
Понос мыслей от всезнайки так и прёт. Походу и тебя от безнадёги где-то папа проморгал и вовремя не вытащил. Ну держись времена нынче тяжелые. Не пей сырой воды перед сном.
airmax78 написав:Волгарь Сейчас такая ситуация с демографией потому что, во-первых, в отличие от совка, противозачаточные средства в открытом доступе; во-вторых молодежь фертильного возраста массово валит туда, где им лучше, а от пожилых сложно ждать высокой рождаемости и низкой смертности (в совке молодежь могла только на БАМ, целину или еще в какую-то ж0пу свалить, потому и сидели дома, и еплись без презервативов от безнадеги).
Понос мыслей от всезнайки так и прёт. Походу и тебя от безнадёги где-то папа проморгал и вовремя не вытащил. Ну держись времена нынче тяжелые. Не пей сырой воды перед сном.
Иди учебник рюзьке языка почитай, потом будешь советы раздавать, хомячок.