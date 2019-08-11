Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...

Додано: Сер 04 вер, 2019 13:30

Продолжу свою мысль насчет образования (и копания могил).

Понимаете, главное отличие образования в СССР от сегодняшнего заключается в том, что ТЕ КТО УЧИЛСЯ, вырастали КРИТИЧЕСКИ МЫСЛЯЩИМИ ЛИЧНОСТЯМИ. Если современный выпускник - tabula rasa по причине своего полного невежества, которому можно внушить ВСЕ, ЧТО УГОДНО, то советский десятиклассник в среднем имел довольно широкое представление об окружающем мире, а главное, ВОСПРИНИМАЛ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ КРИТИЧЕСКИ. Поэтому в итоге, миллионы выросших образованных людей в конце 80-х сумели осознать всю ложь советской пропаганды (а это было не легко - отвергнуть систему, складывающуюся почти 75 лет), и навсегда похоронить советский коммунизм.

Немного о Польше/Венгрии. Их главное отличие от Украины в том, что в Польшу вложили миллиардов 300 долларов, в Венгрию поменьше, но тоже немало. В Украину НЕ ВЛОЖИЛИ НИЧЕГО (вернее, судя по внешнему долгу в 120 млрд. долларов при ВВП в 130, деньги просто прошли через страну транзитом, оставив после себя лишь долги).

И о копании могил. Из биологии известно, что численность любой популяции (и показатели ее воспроизводства) тем больше, чем более благоприятны условия обитания. Человек, не смотря на эволюцию, остается существом биологическим. Тогда просто объясните, как при проклятом СССР население УССР росло на 250-300 тыс. ежегодно за счет естественного прироста, а при торжествующей демократии всего за 28 лет и только за счет депопуяции и эмиграции оно сократилось на 11 миллионов человек (22%). Ну, ладно, упала рождаемость. Но ведь реальная смертность в стране выросла с 11,4 на 1000 в 88-ом до 18,5 (62%) в 19-ом - самый высокий показатель в мире, а по итогам 1-го полугодия на 100 родившихся 203 умерших (как в Москве 19-го года -1919-го). Сама смертность как в УССР 1929-го года, когда людей косил туберкулез/малярия/ближайший фелшер был, зачастую в 40-ка верстах, а из 1000 родившихся до года доживало 720.

И это без террора, который Советская власть фактически до 54-го года вела против собственного населения - тихо-мирно.