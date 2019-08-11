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Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 вер, 2019 18:45
airmax78
И прожив в Союзе 22 года нифига его слабоумный мозг не понял.
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Ratatui
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Додано: Нед 08 вер, 2019 19:16
Ratatui написав:airmax78
И прожив в Союзе 22 года нифига его слабоумный мозг не понял.
И с рюзьке язык плохо и с арифметикой плохо. Кто и как вас там в этом совке учил?
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