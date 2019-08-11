Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...

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спорткар, який розганявся...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:45

airmax78

И прожив в Союзе 22 года нифига его слабоумный мозг не понял.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:16

  Ratatui написав:airmax78

И прожив в Союзе 22 года нифига его слабоумный мозг не понял.

И с рюзьке язык плохо и с арифметикой плохо. Кто и как вас там в этом совке учил?
airmax78
 
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