Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...

airmax78 написав:Так появился хомячок. Айрмакс появился в Одессе - там такой безнадеги не было - море все-таки.
Сейчас такая ситуация с демографией потому что, во-первых, в отличие от совка, противозачаточные средства в открытом доступе; во-вторых молодежь фертильного возраста массово валит туда, где им лучше, а от пожилых сложно ждать высокой рождаемости и низкой смертности (в совке молодежь могла только на БАМ, целину или еще в какую-то ж0пу свалить, потому и сидели дома, и еплись без презервативов от безнадеги).
Тем не менее рождаемость была ненамного выше чем сейчас, т.к. несмотря на несовершенство резиновых изделий №2 СССР бил рекорды по абортам.
Секс в СССР был одной из немногих форм свободного предпринимательства, а вовсе не социальным протестом.
Да и с холерой отсталая медицина им. Семашко в той же Одессе боролась не так как сейчас с корью в свободной Украине.