Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...

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airmax78 написав:Так появился хомячок. Айрмакс появился в Одессе - там такой безнадеги не было - море все-таки. Сейчас такая ситуация с демографией потому что, во-первых, в отличие от совка, противозачаточные средства в открытом доступе; во-вторых молодежь фертильного возраста массово валит туда, где им лучше, а от пожилых сложно ждать высокой рождаемости и низкой смертности (в совке молодежь могла только на БАМ, целину или еще в какую-то ж0пу свалить, потому и сидели дома, и еплись без презервативов от безнадеги).
Тем не менее рождаемость была ненамного выше чем сейчас, т.к. несмотря на несовершенство резиновых изделий №2 СССР бил рекорды по абортам. Секс в СССР был одной из немногих форм свободного предпринимательства, а вовсе не социальным протестом. Да и с холерой отсталая медицина им. Семашко в той же Одессе боролась не так как сейчас с корью в свободной Украине.
airmax78 написав:Так появился хомячок. Айрмакс появился в Одессе - там такой безнадеги не было - море все-таки. Сейчас такая ситуация с демографией потому что, во-первых, в отличие от совка, противозачаточные средства в открытом доступе; во-вторых молодежь фертильного возраста массово валит туда, где им лучше, а от пожилых сложно ждать высокой рождаемости и низкой смертности (в совке молодежь могла только на БАМ, целину или еще в какую-то ж0пу свалить, потому и сидели дома, и еплись без презервативов от безнадеги).
Тем не менее рождаемость была ненамного выше чем сейчас, т.к. несмотря на несовершенство резиновых изделий №2 СССР бил рекорды по абортам. Секс в СССР был одной из немногих форм свободного предпринимательства, а вовсе не социальным протестом. Да и с холерой отсталая медицина им. Семашко в той же Одессе боролась не так как сейчас с корью в свободной Украине.
НАМНОГО ВЫШЕ. В УССР в 88-ом она была 15,4 на 1000. В 2019-ом, дай Бог, 300 тыс. родившихся на 35,5 млн. постоянного населения (8,4), т.е. на 83% больше.
shapo написав:Тем не менее рождаемость была ненамного выше чем сейчас, т.к. несмотря на несовершенство резиновых изделий №2 СССР бил рекорды по абортам. Секс в СССР был одной из немногих форм свободного предпринимательства, а вовсе не социальным протестом. Да и с холерой отсталая медицина им. Семашко в той же Одессе боролась не так как сейчас с корью в свободной Украине.
НАМНОГО ВЫШЕ. В УССР в 88-ом она была 15,4 на 1000. В 2019-ом, дай Бог, 300 тыс. родившихся на 35,5 млн. постоянного населения (8,4), т.е. на 83% больше.
Возможно, не глядел статистику. Просто визуально и колясок с детьми , и беременных намного больше чем в 90-х когда их совсем не было. Вспомнил еще одно авто советского производства - Ниву от ВАЗа, ее брали даже приличные страны как рабочую лошадку
shapo написав:Тем не менее рождаемость была ненамного выше чем сейчас, т.к. несмотря на несовершенство резиновых изделий №2 СССР бил рекорды по абортам. Секс в СССР был одной из немногих форм свободного предпринимательства, а вовсе не социальным протестом. Да и с холерой отсталая медицина им. Семашко в той же Одессе боролась не так как сейчас с корью в свободной Украине.
НАМНОГО ВЫШЕ. В УССР в 88-ом она была 15,4 на 1000. В 2019-ом, дай Бог, 300 тыс. родившихся на 35,5 млн. постоянного населения (8,4), т.е. на 83% больше.
Возможно, не глядел статистику. Просто визуально и колясок с детьми , и беременных намного больше чем в 90-х когда их совсем не было. Вспомнил еще одно авто советского производства - Ниву от ВАЗа, ее брали даже приличные страны как рабочую лошадку