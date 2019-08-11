Показано унікальний радянський спорткар, який розганявся...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 07:54

  airmax78 написав:Так появился хомячок. Айрмакс появился в Одессе - там такой безнадеги не было - море все-таки.
Сейчас такая ситуация с демографией потому что, во-первых, в отличие от совка, противозачаточные средства в открытом доступе; во-вторых молодежь фертильного возраста массово валит туда, где им лучше, а от пожилых сложно ждать высокой рождаемости и низкой смертности (в совке молодежь могла только на БАМ, целину или еще в какую-то ж0пу свалить, потому и сидели дома, и еплись без презервативов от безнадеги).


Тем не менее рождаемость была ненамного выше чем сейчас, т.к. несмотря на несовершенство резиновых изделий №2 СССР бил рекорды по абортам.
Секс в СССР был одной из немногих форм свободного предпринимательства, а вовсе не социальным протестом.
Да и с холерой отсталая медицина им. Семашко в той же Одессе боролась не так как сейчас с корью в свободной Украине.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:41

  shapo написав:
  airmax78 написав:Так появился хомячок. Айрмакс появился в Одессе - там такой безнадеги не было - море все-таки.
Сейчас такая ситуация с демографией потому что, во-первых, в отличие от совка, противозачаточные средства в открытом доступе; во-вторых молодежь фертильного возраста массово валит туда, где им лучше, а от пожилых сложно ждать высокой рождаемости и низкой смертности (в совке молодежь могла только на БАМ, целину или еще в какую-то ж0пу свалить, потому и сидели дома, и еплись без презервативов от безнадеги).


Тем не менее рождаемость была ненамного выше чем сейчас, т.к. несмотря на несовершенство резиновых изделий №2 СССР бил рекорды по абортам.
Секс в СССР был одной из немногих форм свободного предпринимательства, а вовсе не социальным протестом.
Да и с холерой отсталая медицина им. Семашко в той же Одессе боролась не так как сейчас с корью в свободной Украине.

НАМНОГО ВЫШЕ. В УССР в 88-ом она была 15,4 на 1000. В 2019-ом, дай Бог, 300 тыс. родившихся на 35,5 млн. постоянного населения (8,4), т.е. на 83% больше.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:24

  Волгарь написав:
  shapo написав:Тем не менее рождаемость была ненамного выше чем сейчас, т.к. несмотря на несовершенство резиновых изделий №2 СССР бил рекорды по абортам.
Секс в СССР был одной из немногих форм свободного предпринимательства, а вовсе не социальным протестом.
Да и с холерой отсталая медицина им. Семашко в той же Одессе боролась не так как сейчас с корью в свободной Украине.

НАМНОГО ВЫШЕ. В УССР в 88-ом она была 15,4 на 1000. В 2019-ом, дай Бог, 300 тыс. родившихся на 35,5 млн. постоянного населения (8,4), т.е. на 83% больше.


Возможно, не глядел статистику. Просто визуально и колясок с детьми , и беременных намного больше чем в 90-х когда их совсем не было.
Вспомнил еще одно авто советского производства - Ниву от ВАЗа, ее брали даже приличные страны как рабочую лошадку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1867
З нами з: 29.05.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 512 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:52

  shapo написав:
  Волгарь написав:
  shapo написав:Тем не менее рождаемость была ненамного выше чем сейчас, т.к. несмотря на несовершенство резиновых изделий №2 СССР бил рекорды по абортам.
Секс в СССР был одной из немногих форм свободного предпринимательства, а вовсе не социальным протестом.
Да и с холерой отсталая медицина им. Семашко в той же Одессе боролась не так как сейчас с корью в свободной Украине.

НАМНОГО ВЫШЕ. В УССР в 88-ом она была 15,4 на 1000. В 2019-ом, дай Бог, 300 тыс. родившихся на 35,5 млн. постоянного населения (8,4), т.е. на 83% больше.


Возможно, не глядел статистику. Просто визуально и колясок с детьми , и беременных намного больше чем в 90-х когда их совсем не было.
Вспомнил еще одно авто советского производства - Ниву от ВАЗа, ее брали даже приличные страны как рабочую лошадку

Природний рух населення у січні-червні 2019 року
Кількість живонароджень 149 549
http://www.ukrstat.gov.ua/
Кількість живонароджених,тис. осіб
1990 657,2
http://www.ukrstat.gov.ua/
За 2 года до этого она была на 100 тыс. больше.
Волгарь
 
Повідомлень: 7084
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 736 раз.
 
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  #<1234
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