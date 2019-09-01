Президент України доручив Кабінету міністрів очистити найбільш корупційні органи державної влади.
Дивися повний текст Зеленський назвав найбільш корупційні органи влади.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 19:00
Зеленський назвав найбільш корупційні органи влади
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський назвав найбільш корупційні органи влади.
Додано: Пон 02 вер, 2019 19:01
А как же вся правоохранительная система,суды,таможня,налоговая.ЗАБЫЛ?
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