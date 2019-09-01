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Зеленський назвав найбільш
корупційні органи влади

Зеленський назвав найбільш корупційні органи влади
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:00

Зеленський назвав найбільш корупційні органи влади

Пропонуємо до обговорення:
Президент України доручив Кабінету міністрів очистити найбільш корупційні органи державної влади.

Дивися повний текст Зеленський назвав найбільш корупційні органи влади.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:01

А как же вся правоохранительная система,суды,таможня,налоговая.ЗАБЫЛ?
sena_2008atp
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