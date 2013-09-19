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Хто може втратити
право на субсидію

Хто може втратити право на субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:09

Хто може втратити право на субсидію

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну постанову прийнято на урядовому засіданні 14 серпня 2019 року.

Дивися повний текст Хто може втратити право на субсидію.
R2
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