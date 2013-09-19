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Хто може втратити
право на субсидію

Хто може втратити право на субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:09

Хто може втратити право на субсидію

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну постанову прийнято на урядовому засіданні 14 серпня 2019 року.

Дивися повний текст Хто може втратити право на субсидію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:14

То есть внук или сын, которого 300 лет не вдели, не имеет дохода или что-то купил, а бабушка не получит субсидию?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:26

А доходы тоже непонятно кого будут учитывать дважды по всем местам жительства? И уже назначенные на год субсидии будут отменять? Тогда ее никто не получит.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 11:07

  hxbbgaf написав:То есть внук или сын, которого 300 лет не вдели, не имеет дохода или что-то купил, а бабушка не получит субсидию?

Если внучок у бабули зарегистрирован, то да - пусть бабушке помогает. А если нет, то он и не является членом домохозяйства или членом семьи
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 05:23

Re: Хто може втратити право на субсидію

Внучку бы себя и свою семью прокормить, не то что платить за дом где он не живет
z724824
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:10

У меня дом 98 кв.м,а субсидию назначают на 48 кв.м,а чем мне отапливать остальные 50 кв м?
finuser305
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:15

Ну, во-первых - это никакие не нововведения. Описанные положения действуют с 2018 года. Непонятным остается одно - какие это умники вбрасывают подобные "новости" и с какой целью? То, что постановления кабмина № 848 о порядке назначения субсидий и №409 об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания являются сплошной бредятиной, проявлением вопиющей безграмотности, некомпетентности и попрания законности в Украине давно не вызывает сомнений. Удивляет беззубость людей, нежелание бороться за свои законные права, безразличие и нежелание хотя бы изучить эти постановления, чтобы разораться в них, требовать соблюдения законности и, хотя бы не писать такие глупые коментарии и не задавать ещё более глупые вопросы. Извините, если кого обидел, но вы сами виноваты...
2400857
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