Відповідну постанову прийнято на урядовому засіданні 14 серпня 2019 року.
Дивися повний текст Хто може втратити право на субсидію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2019 19:09
Хто може втратити право на субсидію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто може втратити право на субсидію.
Додано: Вів 03 вер, 2019 10:14
То есть внук или сын, которого 300 лет не вдели, не имеет дохода или что-то купил, а бабушка не получит субсидию?
Додано: Вів 03 вер, 2019 10:26
А доходы тоже непонятно кого будут учитывать дважды по всем местам жительства? И уже назначенные на год субсидии будут отменять? Тогда ее никто не получит.
Додано: Вів 03 вер, 2019 11:07
Додано: Сер 04 вер, 2019 05:23
Re: Хто може втратити право на субсидію
Внучку бы себя и свою семью прокормить, не то что платить за дом где он не живет
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:10
У меня дом 98 кв.м,а субсидию назначают на 48 кв.м,а чем мне отапливать остальные 50 кв м?
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:15
Ну, во-первых - это никакие не нововведения. Описанные положения действуют с 2018 года. Непонятным остается одно - какие это умники вбрасывают подобные "новости" и с какой целью? То, что постановления кабмина № 848 о порядке назначения субсидий и №409 об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания являются сплошной бредятиной, проявлением вопиющей безграмотности, некомпетентности и попрания законности в Украине давно не вызывает сомнений. Удивляет беззубость людей, нежелание бороться за свои законные права, безразличие и нежелание хотя бы изучить эти постановления, чтобы разораться в них, требовать соблюдения законности и, хотя бы не писать такие глупые коментарии и не задавать ещё более глупые вопросы. Извините, если кого обидел, но вы сами виноваты...
Зараз переглядають цей форум: SMOKE, Вкладчик1234 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|