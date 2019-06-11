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Що змінилося в
школах з 1 вересня

Що змінилося в школах з 1 вересня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:45

Що змінилося в школах з 1 вересня

Пропонуємо до обговорення:
Почався новий навчальний рік і з ним в школах стали діяти деякі нововведення:

Дивися повний текст Що змінилося в школах з 1 вересня.
R2
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