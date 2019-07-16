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Кабмін ліквідував Департамент
захисту економіки Нацполіції

Кабмін ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:42

Кабмін ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на першому засіданні ухвалив рішення ліквідувати Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Дивися повний текст Кабмін ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 20:42

Прям читал и не верил своим глазам - неужели? действительно? прям всё осознали и ликвидировали? но последний абзац статьи поставил всё на место - всё как всегда.
Ну что же, поживём - увидим. Не первый раз.
LutsMan
 
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