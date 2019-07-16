Кабінет Міністрів на першому засіданні ухвалив рішення ліквідувати Департамент захисту економіки Національної поліції України.
Дивися повний текст Кабмін ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 20:42
Кабмін ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін ліквідував Департамент захисту економіки Нацполіції.
Додано: Пон 02 вер, 2019 20:42
Прям читал и не верил своим глазам - неужели? действительно? прям всё осознали и ликвидировали? но последний абзац статьи поставил всё на место - всё как всегда.
Ну что же, поживём - увидим. Не первый раз.
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