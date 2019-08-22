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Власників бізнесу сповіщатимуть
про зміни в компанії в...

Власників бізнесу сповіщатимуть про зміни в компанії в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 06:49

Власників бізнесу сповіщатимуть про зміни в компанії в...

Пропонуємо до обговорення:
Тепер бізнесменів будуть одразу сповіщати про зміни в ЄДР (Єдиний державний реєстр).

Дивися повний текст Власників бізнесу сповіщатимуть про зміни в компанії в реальному часі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 06:49

Ну а что же будет с "левыми" гос.регистраторами? Сажать будем? И "озимые" в том числе?
abog57
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