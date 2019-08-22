Тепер бізнесменів будуть одразу сповіщати про зміни в ЄДР (Єдиний державний реєстр).
Дивися повний текст Власників бізнесу сповіщатимуть про зміни в компанії в реальному часі.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 06:49
Власників бізнесу сповіщатимуть про зміни в компанії в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власників бізнесу сповіщатимуть про зміни в компанії в реальному часі.
Додано: Вів 03 вер, 2019 06:49
Ну а что же будет с "левыми" гос.регистраторами? Сажать будем? И "озимые" в том числе?
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