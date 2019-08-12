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День фінансів, 2 вересня: перша перемога над...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2019 06:57
Пропонуємо до обговорення:
Які нововведення приготував початок осені і що чекає в новому бізнес-сезоні.
Дивися повний текст День фінансів, 2 вересня: перша перемога над рейдерством, гривня-іменинниця, перевірка кредитного рейтингу
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Додано: Вів 03 вер, 2019 06:57
не верная ссылка "о первой победе в борьбе с рейдерством".
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