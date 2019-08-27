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Як оскаржити нараховані
штрафи та пеню з ЄСВ

Як оскаржити нараховані штрафи та пеню з ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:33

Як оскаржити нараховані штрафи та пеню з ЄСВ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Дивися повний текст Як оскаржити нараховані штрафи та пеню з ЄСВ.
R2
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Это громадный шаг цифровизации к безбумажным технологиям, обещанным к 1 октября сего года! Браво!!!
ovg
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:38

"к ней прилагается оригинал или надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего полномочия такого представителя согласно законодательству"

Дополню. Если жалобу подаёт руководитель организации, такая бумажка вряд ли нужна, потому что все данные находятся на сайте Минюста.
avk
 
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