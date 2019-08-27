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Як оскаржити нараховані штрафи та пеню з ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2019 07:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Дивися повний текст Як оскаржити нараховані штрафи та пеню з ЄСВ
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