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Президент пропонує скасувати е-декларування для деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2019 08:48
Пропонуємо до обговорення:
Такий законопроект №1029 “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції” опубліковано на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Президент пропонує скасувати е-декларування для деяких держслужбовців
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Додано: Вів 03 вер, 2019 08:49
Так каким конкретно госслужащим хотят отменить декларирование?
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