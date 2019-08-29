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Президент пропонує скасувати
е-декларування для деяких...

Президент пропонує скасувати е-декларування для деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:48

Президент пропонує скасувати е-декларування для деяких...

Пропонуємо до обговорення:
Такий законопроект №1029 “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції” опубліковано на сайті Верховної Ради.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:49

Так каким конкретно госслужащим хотят отменить декларирование?
Investor_K
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