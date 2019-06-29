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Україна планує отримати
до 1 млрд кубометрів...

Україна планує отримати до 1 млрд кубометрів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:28

Україна планує отримати до 1 млрд кубометрів...

Пропонуємо до обговорення:
В межах підписаної угоди про співпрацю в енергетичній сфері між Україною, Польщею та США, Україна планує отримувати до 1 мільярда кубометрів американського скрапленого газу на рік з території Польщі.

Дивися повний текст Україна планує отримати до 1 млрд кубометрів американського скрапленого газу - Міненергодовкілля.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:28

..да будь он хоть с Марса!!.. цена 1м3 какова для потребителя???
maestro71
 
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