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Гончарук розповів про умови
купівлі землі іноземцями...

Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:54

Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями...

Пропонуємо до обговорення:
Земельна реформа передбачатиме можливість придбання іноземцями земель сільськогосподарського призначення.

Дивися повний текст Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями після запуску реформи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:55

можно не сомневаться только в одном: все будет сделано как обычно - через ж_о_п_у. Срочно срочно нужно именно до конца года все запустить - откуда такая срочность.
Alex2007
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