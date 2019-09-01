Земельна реформа передбачатиме можливість придбання іноземцями земель сільськогосподарського призначення.
Дивися повний текст Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями після запуску реформи.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 10:54
Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями...
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Дивися повний текст Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями після запуску реформи.
Додано: Вів 03 вер, 2019 10:55
можно не сомневаться только в одном: все будет сделано как обычно - через ж_о_п_у. Срочно срочно нужно именно до конца года все запустить - откуда такая срочность.
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