Земельна реформа передбачатиме можливість придбання іноземцями земель сільськогосподарського призначення.
Дивися повний текст Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями після запуску реформи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2019 10:54
Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями після запуску реформи.
Додано: Вів 03 вер, 2019 10:55
можно не сомневаться только в одном: все будет сделано как обычно - через ж_о_п_у. Срочно срочно нужно именно до конца года все запустить - откуда такая срочность.
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:57
Додано: Вів 03 вер, 2019 17:20
Как без совета с народом, можно продавать землю, а куда деваться крестьянам, их детям и внукам ? Голосует тот, кто не когда не работал на земле и о селе вспоминает только тогда, когда берут и руки ложки ! Большивизм по зеленски - это значит селянин в батраки к дедушке SEM. а их детки - в Польшу или Португалию
Додано: Вів 03 вер, 2019 19:35
Правильнее всё-таки было бы сначала дать иностранному покупателю украинское гражданство, хотя бы и по ускоренной схеме, и лишь потом продавать ему землю. Иначе получится распродажа Родины иностранцам, считай оккупация. Мы ведь Родиной никогда не торгуем, это - святое для каждого украинца.
Додано: Вів 03 вер, 2019 20:44
28 лет наши олигархи делали все для того, чтобы иностранцы сюда не пришли. А сейчас вот так сразу раз и землю им продать. Будет интересно посмотреть.
|