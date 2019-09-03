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Гончарук розповів про умови
купівлі землі іноземцями...

Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями...
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:54

Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями...

Пропонуємо до обговорення:
Земельна реформа передбачатиме можливість придбання іноземцями земель сільськогосподарського призначення.

Дивися повний текст Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями після запуску реформи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:55

можно не сомневаться только в одном: все будет сделано как обычно - через ж_о_п_у. Срочно срочно нужно именно до конца года все запустить - откуда такая срочность.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:57

  Alex2007 написав:можно не сомневаться только в одном: все будет сделано как обычно - через ж_о_п_у. Срочно срочно нужно именно до конца года все запустить - откуда такая срочность.


деньги нужны для лотания дыр и втирания пересечному, что все хорошо, пенсии и зп растут...
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:20

Как без совета с народом, можно продавать землю, а куда деваться крестьянам, их детям и внукам ? Голосует тот, кто не когда не работал на земле и о селе вспоминает только тогда, когда берут и руки ложки ! Большивизм по зеленски - это значит селянин в батраки к дедушке SEM. а их детки - в Польшу или Португалию
koptev51
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:41

Перед снятием моратория на продажу земли нужно признать все действующие договора аренды (в том числе долгосрочной) ничтожными. Сомневаюсь я, что Беня, владеющий внушительным банком земли, это пропустит.

Мораторий будут снимать, чтобы распилить государственный резерв задешево. Первичная продажа 99% будет непрозрачной, чтобы на вторичке затем снять лярды бабосов )))
3-е_сентября
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:35

Правильнее всё-таки было бы сначала дать иностранному покупателю украинское гражданство, хотя бы и по ускоренной схеме, и лишь потом продавать ему землю. Иначе получится распродажа Родины иностранцам, считай оккупация. Мы ведь Родиной никогда не торгуем, это - святое для каждого украинца.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:44

  warlamp написав:Правильнее всё-таки было бы сначала дать иностранному покупателю украинское гражданство, хотя бы и по ускоренной схеме, и лишь потом продавать ему землю. Иначе получится распродажа Родины иностранцам, считай оккупация. Мы ведь Родиной никогда не торгуем, это - святое для каждого украинца.

28 лет наши олигархи делали все для того, чтобы иностранцы сюда не пришли. А сейчас вот так сразу раз и землю им продать. Будет интересно посмотреть.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:28

Продаж землі це правильно. Наші олігархи заробляють на землі мілліарди даючи людям копійки за оренду, через це вони і не дозволяли продаж землі. А наш сільський мужик маючи 2 г землі вже стільки років скільки на ній заробив? А я скажу максимум аж 8-10 тис. грн в рік. А так йому можуть запропонувати 10 тис. дол за цю землю. А тепер порахуйте скільки років йому потрібно збирати ці гроші щоб зібрати цю суму.
barser1989
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:38

  andrein написав:
  warlamp написав:Правильнее всё-таки было бы сначала дать иностранному покупателю украинское гражданство, хотя бы и по ускоренной схеме, и лишь потом продавать ему землю. Иначе получится распродажа Родины иностранцам, считай оккупация. Мы ведь Родиной никогда не торгуем, это - святое для каждого украинца.

28 лет наши олигархи делали все для того, чтобы иностранцы сюда не пришли. А сейчас вот так сразу раз и землю им продать. Будет интересно посмотреть.

Так и заметных инвестиций иностранных в страну за эти 28 лет так и не поступило. Инвестиции по типу Daewoo в ЗАЗ в размере 150 млн долларов и подобные по сравнению с сотнями миллиардов инвестиций в Грецию не сравнимы и фактически можно отнести к ничтожным.

Но думаю, что олигархи украинские, владеющие землей, не пускали иностранцев лишь с одной целью - те помешали бы им массово прихватизировать по дешевке землю по разным схемам, но в основном через залоги. Иностранные деньги в тот момент задрали бы цены на землю до небес и просто бы помешали олигархам прокрутить свои схемы, когда за гектар земли можно было заплатить всего лишь от пятисот до тысячи долларов. Теперь приходит время снять сливки. Цена за гектар по скромным подсчетам составит от десяти тысяч долларов. Игра стоит свеч.

Что будет с долларом в Украине в таком случае? Фиг его знает, много факторов влияет в разные моменты времени. Он может как подняться до 28, так и опуститься до 16.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:18

головне щоб землю не обробляли фігньою...буває їдеш між полів в машині дихати нема чим., що до продажу землі то її хто боїться може не продавати і далі давати в оренду
vitaliygoodlife
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