Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями...

Додано: Сер 04 вер, 2019 08:38

andrein написав: warlamp написав: Правильнее всё-таки было бы сначала дать иностранному покупателю украинское гражданство, хотя бы и по ускоренной схеме, и лишь потом продавать ему землю. Иначе получится распродажа Родины иностранцам, считай оккупация. Мы ведь Родиной никогда не торгуем, это - святое для каждого украинца. Правильнее всё-таки было бы сначала дать иностранному покупателю украинское гражданство, хотя бы и по ускоренной схеме, и лишь потом продавать ему землю. Иначе получится распродажа Родины иностранцам, считай оккупация. Мы ведь Родиной никогда не торгуем, это - святое для каждого украинца.

28 лет наши олигархи делали все для того, чтобы иностранцы сюда не пришли. А сейчас вот так сразу раз и землю им продать. Будет интересно посмотреть. 28 лет наши олигархи делали все для того, чтобы иностранцы сюда не пришли. А сейчас вот так сразу раз и землю им продать. Будет интересно посмотреть.

Так и заметных инвестиций иностранных в страну за эти 28 лет так и не поступило. Инвестиции по типу Daewoo в ЗАЗ в размере 150 млн долларов и подобные по сравнению с сотнями миллиардов инвестиций в Грецию не сравнимы и фактически можно отнести к ничтожным.Но думаю, что олигархи украинские, владеющие землей, не пускали иностранцев лишь с одной целью - те помешали бы им массово прихватизировать по дешевке землю по разным схемам, но в основном через залоги. Иностранные деньги в тот момент задрали бы цены на землю до небес и просто бы помешали олигархам прокрутить свои схемы, когда за гектар земли можно было заплатить всего лишь от пятисот до тысячи долларов. Теперь приходит время снять сливки. Цена за гектар по скромным подсчетам составит от десяти тысяч долларов. Игра стоит свеч.Что будет с долларом в Украине в таком случае? Фиг его знает, много факторов влияет в разные моменты времени. Он может как подняться до 28, так и опуститься до 16.