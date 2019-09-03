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Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:58
Да такого нет ни в одной независимой стране мира.
Даже в сша в обороте только какой-то процент земель в обороте.
Видимо мировому еврейству срочно понадобилась украинская земля
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blueiceua
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