RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук розповів про умови
купівлі землі іноземцями...

Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:58

Да такого нет ни в одной независимой стране мира.
Даже в сша в обороте только какой-то процент земель в обороте.
Видимо мировому еврейству срочно понадобилась украинская земля
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 601
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:05

  blueiceua написав:Да такого нет ни в одной независимой стране мира.
Даже в сша в обороте только какой-то процент земель в обороте.
Видимо мировому еврейству срочно понадобилась украинская земля


В Британии земля де-юре вся принадлежит Королеве. И что? А по факту - в обороте на рынке. Это тут как раз не при чем.

Свободный оборот - хорошо. А вот как провести процесс первичной передачи/продажи - вот тут есть нюансы.

Приватизация промышленности - позитивный в целом процесс. Но реализована она была в лучших традициях первобытного капитализма
3-е_сентября
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 03.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук прокоментував новий податок на IT-галузь
R2 » Сер 04 вер, 2019 18:26
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 18:26
vitali_kalinin
Кличко розповів, що робити на випадок збоїв в системі...
R2 » Сер 04 вер, 2019 12:37
2 49
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 14:42
antey1969
Милованов розповів, як Україні готуватися до світової...
R2 » Вів 03 вер, 2019 21:19
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 10:07
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75503)
04.09.2019 19:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.