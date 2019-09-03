Гончарук розповів про умови купівлі землі іноземцями...

Да такого нет ни в одной независимой стране мира.
Даже в сша в обороте только какой-то процент земель в обороте.
Видимо мировому еврейству срочно понадобилась украинская земля
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:58
Да такого нет ни в одной независимой стране мира.
Даже в сша в обороте только какой-то процент земель в обороте.
Видимо мировому еврейству срочно понадобилась украинская земля
Додано: Сер 04 вер, 2019 17:05
В Британии земля де-юре вся принадлежит Королеве. И что? А по факту - в обороте на рынке. Это тут как раз не при чем.
Свободный оборот - хорошо. А вот как провести процесс первичной передачи/продажи - вот тут есть нюансы.
Приватизация промышленности - позитивный в целом процесс. Но реализована она была в лучших традициях первобытного капитализма
|