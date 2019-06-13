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Депутати пропонують продавати
sim-картки за паспортами

Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 11:41

Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в пояснювальній записці до законопроекту №1083 від 29 серпня 2019 року, який оприлюднений на сайті парламенту.

Дивися повний текст Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 11:41

Наверное, так и должно быть.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 11:57

Давно пора. А переходной период слишком длинный
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:01

Какую проблему это решает? Копируют успешный опыт соседнего государства в области прессования граждан?
Horus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:13

Re: Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами

Что могут разрешить – операторам мобильной связи блокировать “серым” мобильным терминалам доступ к своим сетям.
зачем это мобильным операторам.

ЗЫ кому надо сим карты без привязки к вашему ФИО - обращайтесь как запустят .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:25

Там диктаторских законов должен быть целый пакет, их пакетом принимали. Надо Олейника из России срочно возвращать чтобы он рассказал новым парламентариям как надо эти законы принимать.
olivera
 
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