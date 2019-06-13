Про це сказано в пояснювальній записці до законопроекту №1083 від 29 серпня 2019 року, який оприлюднений на сайті парламенту.
Дивися повний текст Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 11:41
Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами.
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:01
Какую проблему это решает? Копируют успешный опыт соседнего государства в области прессования граждан?
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:13
Re: Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
Что могут разрешить – операторам мобильной связи блокировать “серым” мобильным терминалам доступ к своим сетям.
зачем это мобильным операторам.
ЗЫ кому надо сим карты без привязки к вашему ФИО - обращайтесь как запустят .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:25
Там диктаторских законов должен быть целый пакет, их пакетом принимали. Надо Олейника из России срочно возвращать чтобы он рассказал новым парламентариям как надо эти законы принимать.
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:48
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:19
сим-карту по паспорту - за (меньше будет мошенничества связанного с сим-картами), отключение "серых" у-в - против (какое основание они имеют блокировать у-во приобретенное за границей и привезенное с собой?)
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:12
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:27
Re: Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
оба.....Скатываемся в РОссию??там тоже это практикуется.....Мож и за ВПН уже уголовку давать будем как в РФии????Зрада.ДумайТЕ!
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