Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами

Додано: Вів 03 вер, 2019 12:13

Что могут разрешить – операторам мобильной связи блокировать “серым” мобильным терминалам доступ к своим сетям.

зачем это мобильным операторам.



ЗЫ кому надо сим карты без привязки к вашему ФИО - обращайтесь как запустят .

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html