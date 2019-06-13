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Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:39
antey1969 написав:
Да, это точно - какие однако немцы тоталитарные и недемократичные
Симки по паспортам - это инструмент. У немцев есть немецкая культура использования инструмента на благо общества для предотвращения и раскрытия преступлений. В Украине слишком сильна культура совка основанная на контроле и подавлении граждан. В то, что у немцев получается больше плюсов я готов поверить. В то, что получится больше плюсов у украинцев - не верю. Выглядит как классическая варка лягушки по чуть чуть - не хочу чтоб закончилось автозаками, политзаключенными и железным занавесом.
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Horus
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:46
greenback1996 написав:
оба.....Скатываемся в РОссию??там тоже это практикуется.
Ты это полякам расскажи....они тоже симки по паспорту продают...
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Джон
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:49
Horus написав:
В то, что получится больше плюсов у украинцев - не верю
Согласен закон если примут это полное дерь-мо...но никакого отношение к "скатыванию в Московию" он не имеет, как тут пытаются представить чоколадные зрадофилы. Лучще бы приняли отмену роуминга с ЕС...
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Джон
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:52
У каждого решения есть свои плюсы и минусы. Самый главный минус всех законопроектов по регулированию чего-либо - это затраты на само это регулирование. Невозможно, все регулировать и фиксировать в государстве. Крайности сходятся. Чем больше регулирования хотят сделать - тем больше это само регулирование трещит по швам.
По симкам - лучший бы вариант решения был бы добровольное внесение своих паспортных данных. Я, сам так сделал на сайте лайфа.
По серым телефонам - я думаю, это чисто лоббистское решение импортеров телефонов.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 15:01
Horus написав: antey1969 написав:
Да, это точно - какие однако немцы тоталитарные и недемократичные
Симки по паспортам - это инструмент. У немцев есть немецкая культура использования инструмента на благо общества для предотвращения и раскрытия преступлений. В Украине слишком сильна культура совка основанная на контроле и подавлении граждан. В то, что у немцев получается больше плюсов я готов поверить. В то, что получится больше плюсов у украинцев - не верю. Выглядит как классическая варка лягушки по чуть чуть - не хочу чтоб закончилось автозаками, политзаключенными и железным занавесом.
Ересь Хоруса
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