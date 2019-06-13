RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Депутати пропонують продавати
sim-картки за паспортами

Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:39

  antey1969 написав:Да, это точно - какие однако немцы тоталитарные и недемократичные

Симки по паспортам - это инструмент. У немцев есть немецкая культура использования инструмента на благо общества для предотвращения и раскрытия преступлений. В Украине слишком сильна культура совка основанная на контроле и подавлении граждан. В то, что у немцев получается больше плюсов я готов поверить. В то, что получится больше плюсов у украинцев - не верю. Выглядит как классическая варка лягушки по чуть чуть - не хочу чтоб закончилось автозаками, политзаключенными и железным занавесом.
Horus
 
Повідомлень: 290
З нами з: 09.12.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:46

Re: Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами

  greenback1996 написав:оба.....Скатываемся в РОссию??там тоже это практикуется.
Ты это полякам расскажи....они тоже симки по паспорту продают...
Джон
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:49

Re: Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами

  Horus написав:В то, что получится больше плюсов у украинцев - не верю

Согласен закон если примут это полное дерь-мо...но никакого отношение к "скатыванию в Московию" он не имеет, как тут пытаются представить чоколадные зрадофилы. Лучще бы приняли отмену роуминга с ЕС...
Джон
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:52

У каждого решения есть свои плюсы и минусы. Самый главный минус всех законопроектов по регулированию чего-либо - это затраты на само это регулирование. Невозможно, все регулировать и фиксировать в государстве. Крайности сходятся. Чем больше регулирования хотят сделать - тем больше это само регулирование трещит по швам.
По симкам - лучший бы вариант решения был бы добровольное внесение своих паспортных данных. Я, сам так сделал на сайте лайфа.

По серым телефонам - я думаю, это чисто лоббистское решение импортеров телефонов.
Im_A
 
Повідомлень: 788
З нами з: 22.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:01

  Horus написав:
  antey1969 написав:Да, это точно - какие однако немцы тоталитарные и недемократичные

Симки по паспортам - это инструмент. У немцев есть немецкая культура использования инструмента на благо общества для предотвращения и раскрытия преступлений. В Украине слишком сильна культура совка основанная на контроле и подавлении граждан. В то, что у немцев получается больше плюсов я готов поверить. В то, что получится больше плюсов у украинцев - не верю. Выглядит как классическая варка лягушки по чуть чуть - не хочу чтоб закончилось автозаками, политзаключенными и железным занавесом.

Ересь Хоруса
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 270
З нами з: 07.06.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні
R2 » Чет 13 чер, 2019 08:55
5 269
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 сер, 2019 19:39
rostik_starter
Стокгольмський арбітраж заборонив Україні продавати...
R2 » Чет 29 сер, 2019 11:44
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 сер, 2019 12:38
blueiceua
В Україні пропонують проектувати сучасні парки з...
R2 » Нед 18 сер, 2019 20:23
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 сер, 2019 08:04
laser-grav

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.