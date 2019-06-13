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Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:39
antey1969 написав:
Да, это точно - какие однако немцы тоталитарные и недемократичные
Симки по паспортам - это инструмент. У немцев есть немецкая культура использования инструмента на благо общества для предотвращения и раскрытия преступлений. В Украине слишком сильна культура совка основанная на контроле и подавлении граждан. В то, что у немцев получается больше плюсов я готов поверить. В то, что получится больше плюсов у украинцев - не верю. Выглядит как классическая варка лягушки по чуть чуть - не хочу чтоб закончилось автозаками, политзаключенными и железным занавесом.
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Horus
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:46
greenback1996 написав:
оба.....Скатываемся в РОссию??там тоже это практикуется.
Ты это полякам расскажи....они тоже симки по паспорту продают...
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Джон
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:49
Horus написав:
В то, что получится больше плюсов у украинцев - не верю
Согласен закон если примут это полное дерь-мо...но никакого отношение к "скатыванию в Московию" он не имеет, как тут пытаются представить чоколадные зрадофилы. Лучще бы приняли отмену роуминга с ЕС...
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Джон
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Додано: Вів 03 вер, 2019 14:52
У каждого решения есть свои плюсы и минусы. Самый главный минус всех законопроектов по регулированию чего-либо - это затраты на само это регулирование. Невозможно, все регулировать и фиксировать в государстве. Крайности сходятся. Чем больше регулирования хотят сделать - тем больше это само регулирование трещит по швам.
По симкам - лучший бы вариант решения был бы добровольное внесение своих паспортных данных. Я, сам так сделал на сайте лайфа.
По серым телефонам - я думаю, это чисто лоббистское решение импортеров телефонов.
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Im_A
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Додано: Вів 03 вер, 2019 15:01
Horus написав: antey1969 написав:
Да, это точно - какие однако немцы тоталитарные и недемократичные
Симки по паспортам - это инструмент. У немцев есть немецкая культура использования инструмента на благо общества для предотвращения и раскрытия преступлений. В Украине слишком сильна культура совка основанная на контроле и подавлении граждан. В то, что у немцев получается больше плюсов я готов поверить. В то, что получится больше плюсов у украинцев - не верю. Выглядит как классическая варка лягушки по чуть чуть - не хочу чтоб закончилось автозаками, политзаключенными и железным занавесом.
Ересь Хоруса
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Додано: Вів 03 вер, 2019 17:26
Попробовал почитать текст законопроекта, но не нашел того, что все СИМ-ки будут продаваться по паспортам.
Там используется два термина абонентский номер, как я понял это как сейчас, и вводится понятие персональный номер, который действительно регистрируется с помощью паспортных данных, и может использоватся как электронная цифровая подпись, то есть при запросе с этого номера разных выписок с реестров и тд будет считаться, что вы автоматически зашли с цифровой подписью.
Ну а слово IMEI вообще нет в законопроекте.
Слишком длинный и с использованием большого числа терминов законопроект, если кто в оригинале не поленился прочитать, поделитесь мнением, ибо я с телефона пролистал и мог не все понять.
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freeze
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Додано: Вів 03 вер, 2019 18:10
Практически везде в цивилизованном мире без ID симку не купить, так что северного соседа тут тулить могут только упоротые... тем более теперь когда номер твоя собственность и в случае переноса его к другому оператору всеравно прийдется регистрироваться с паспортом, я лично свой основной номер уже давно зарегистировал, мне вообще не понятно какие проблемы могут быть в этом случае у обычного человека.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:22
Везде, кроме Украины закон обратной силы не имеет. Вы совершили сделку по покупке сим-карты на законных основаниях без предъявления паспорта "деньги - товар - чек". Все! Вы имеете все права абонента. Если полиция не умеет ловить телефонных мошенников, то вы тут не причем. Пусть они на курсы ходят. Почему я должен тратить своё время ради чужих забав по контролю граждан. Это прямое нарушение прав гражданина Украины. Стаття 31 Конституції України "Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції". Вот такая печаль!
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olegpm16
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Додано: Вів 03 вер, 2019 20:43
antikkristall написав:
Практически везде в цивилизованном мире без ID симку не купить
Два месяца назад покупал в Бостоне предоплаченный пакет - попросили только заполнить анкету с указанием имени и адреса, заплатил налом, никто ничего не проверял, мог бы записать любые данные. В Канаде вообще никто ничего не просит заполнить, платишь налом и пользуешься. ID предоставляешь только на контракт.
Выдержка - обратная сторона стремительности
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