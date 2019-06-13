Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами

Додано: Вів 03 вер, 2019 17:26

Попробовал почитать текст законопроекта, но не нашел того, что все СИМ-ки будут продаваться по паспортам.

Там используется два термина абонентский номер, как я понял это как сейчас, и вводится понятие персональный номер, который действительно регистрируется с помощью паспортных данных, и может использоватся как электронная цифровая подпись, то есть при запросе с этого номера разных выписок с реестров и тд будет считаться, что вы автоматически зашли с цифровой подписью.

Ну а слово IMEI вообще нет в законопроекте.



Слишком длинный и с использованием большого числа терминов законопроект, если кто в оригинале не поленился прочитать, поделитесь мнением, ибо я с телефона пролистал и мог не все понять.