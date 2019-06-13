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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:11
НДС, так НДС! Ввозишь евробляху - декларируешь - наполняешь бюджет. Ввозишь телефон-планшет, по цене, как полбляхи - декларируешь - платишь в бюджет. Отмените де*** налог и будет вам счастье. С sim картами сложнее, но тоже можно продавать право на приватность, например, в 10 раз дороже.
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:12
Re: Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
Законопроект отозвали на доработку.
Причина - критика общественности.
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:42
Ога. То есть Европа - все в белом, в Европе проблем нет и быть не может, а Украина - это лапотная грязь и совковое бы***? Вот это и есть "совковый" менталитет, когда на кухнях стонали, как "тут" плохо, а "там" хорошо.
Я не читал законопроект и не знаю, есть ли там предложение продавать симки по паспорту, но вижу, каким образом продажа симок по паспортам ущемляет мою свободу. Так же как и регистрация машины на мое имя или необходимость подавать налоговую декларацию.
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