RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Депутати пропонують продавати
sim-картки за паспортами

Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:11

НДС, так НДС! Ввозишь евробляху - декларируешь - наполняешь бюджет. Ввозишь телефон-планшет, по цене, как полбляхи - декларируешь - платишь в бюджет. Отмените де*** налог и будет вам счастье. С sim картами сложнее, но тоже можно продавать право на приватность, например, в 10 раз дороже.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:12

Re: Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами

Законопроект отозвали на доработку.
Причина - критика общественности.
freeze
4
 
Повідомлень: 12658
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3643 раз.
Подякували: 5301 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:42

  Horus написав:Симки по паспортам - это инструмент. У немцев есть немецкая культура использования инструмента на благо общества для предотвращения и раскрытия преступлений. В Украине слишком сильна культура совка основанная на контроле и подавлении граждан.


Ога. То есть Европа - все в белом, в Европе проблем нет и быть не может, а Украина - это лапотная грязь и совковое бы***? Вот это и есть "совковый" менталитет, когда на кухнях стонали, как "тут" плохо, а "там" хорошо.

Я не читал законопроект и не знаю, есть ли там предложение продавать симки по паспорту, но вижу, каким образом продажа симок по паспортам ущемляет мою свободу. Так же как и регистрация машины на мое имя или необходимость подавать налоговую декларацию.
PasserBy
 
Повідомлень: 99
З нами з: 04.01.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гліб Сегіда: якщо списують кошти з вашої банківської картки
R2 » Вів 03 вер, 2019 16:05
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 16:05
KULANDALE
Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні
R2 » Чет 13 чер, 2019 08:55
5 276
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 сер, 2019 19:39
rostik_starter
Стокгольмський арбітраж заборонив Україні продавати...
R2 » Чет 29 сер, 2019 11:44
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 сер, 2019 12:38
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75481)
04.09.2019 02:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.