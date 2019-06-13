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Додано: Вів 03 вер, 2019 22:11
НДС, так НДС! Ввозишь евробляху - декларируешь - наполняешь бюджет. Ввозишь телефон-планшет, по цене, как полбляхи - декларируешь - платишь в бюджет. Отмените де*** налог и будет вам счастье. С sim картами сложнее, но тоже можно продавать право на приватность, например, в 10 раз дороже.
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:12
Re: Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
Законопроект отозвали на доработку.
Причина - критика общественности.
Додано: Вів 03 вер, 2019 22:42
Ога. То есть Европа - все в белом, в Европе проблем нет и быть не может, а Украина - это лапотная грязь и совковое бы***? Вот это и есть "совковый" менталитет, когда на кухнях стонали, как "тут" плохо, а "там" хорошо.
Я не читал законопроект и не знаю, есть ли там предложение продавать симки по паспорту, но не вижу, каким образом продажа симок по паспортам ущемляет мою свободу. Так же как и регистрация машины на мое имя или необходимость подавать налоговую декларацию.
Востаннє редагувалось PasserBy в Сер 04 вер, 2019 07:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:26
+1 везде зрада мерещится и "всепропало". Работаю в телекоммуникациях- это практика многих стран мира. Ничего страшного для обычного человека в этом нет. А вот мошенникам доставляет неудобства.
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:51
Так этот «заГоноПроэкт» никакого отношения к правосудию и контролю правопорядка не имеет.
Дело в том что для того чтобы «ловить» телефонных мошенников, в частности, он ну никак особо не помогает – сейчас волне достаточно с головой имеющихся средств и ресурсов операторов мобильной связи – достаточно подать жалобу что мол с такого номера меня пытались обмануть и т.п. И , при наличии действующей системы именно правохранения, у соответствующего сотрудника органов уже через пару часов будет исчерпывающая информация по конкретному номеру –
IMEI устройства с которого совершали звонок, его модель, местоположение абонента с точностью до 10 метров, список всех других телефонных номеров на которые совершались звонки и которые звонили на этот конкретный номер … плюс возможность фиксации всех тел. разговоров , начиная с конкретного момента времени
Все !!! Нормальному оперативнику (а не идиоту) больше ничего не нужно – этого вполне хватит чтобы выявить и обезвредить мошенника, а также предупредить других возможных жертв
Приведу в пример недавнюю ситуацию, из личного опыта: год назад купил себе SIM-ку лайфа, как дополнительную, про запас. Вот недавно пополнил ее и редко звонил по необходимости, к моему удивлению, мне стали поступать звонки и СМС-ки с разных тел. номеров с требованием погасить кредит, долг и т.п. А симка то совсем новая.
Я сразу думал разводилово, потом проверил – клац, а СМС приходили с официального номера РайфайзенБанка. Оказывается оператор продал мне старый номер бывшего клиента банка. Это когда абонент не пополнил в срок СИМ-ку и номер стал недействительным и ушел обратно к оператору.
Ну и что страшного скажете вы … Мол была бы именная база банк бы не писал кому попало , НО ! -
кроме СМС , мне поступали звонки от каких-то урок, которые требовали с меня бабки !
Причем поднимаю я трубку при звонке с неизвестного номера и мне называют ФИО и адрес конкретного человека !!!
Мол – такой-то такой Василий Пупкин отдай бабло по-хорошему, я им: «Идите вы далеко и быстро и больше мне не звоните, а то я сам к вам поеду»
Причем настырные, по нормальному не понимают – говорю номер новый купил, ХЗ кто там его до меня юзал. Просто перестал брать трубку с неизвестных номеров.
То есть банк слил данные бывшего клиента – непонятной коллекторской организации с урками в штате. !!!
Причем они называли адрес и данные того человека, и пытались выпытать мои !
Спрашивается теперь – накуя делать общую централизированную базу абонетов – если никто не может гарантировать сохранность персональных данных, а в некоторых случаях нарочно передаются данные всяким … ?!
Это будет так же как с номерами авто в ГАИ/ДАИ - базы везде продаются и личная информация попадает в руки кому попало ! И теперь наоборот – мошенники запросто смогут получить ваши данные и более правдоподобно выстраивать свои схемы развода
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:53
Чтоб подключить не контрактную симку к интернет банкингу надо быть оленем. Получить копию карты зная номер дело тривиальное. Дальше в интернет банкинге восстанавливаем пароль через смс и - аллилуя - понимаем лимиты и переводим бабло. Иметь контракт для банкиннга и не контракт зачем ? Чтоб хулиганить ?
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