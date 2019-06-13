Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами

Додано: Сер 04 вер, 2019 08:51

olegpm16 Если полиция не умеет ловить телефонных мошенников, то вы тут не причем. Пусть они на курсы ходят. Почему я должен тратить своё время ради чужих забав по контролю граждан.

MEI устройства с которого совершали звонок, его модель, местоположение абонента с точностью до 10 метров, список всех других телефонных номеров на которые совершались звонки и которые звонили на этот конкретный номер … плюс возможность фиксации всех тел. разговоров , начиная с конкретного момента времени

Так этот «заГоноПроэкт» никакого отношения к правосудию и контролю правопорядка не имеет.Дело в том что для того чтобы «ловить» телефонных мошенников, в частности, он ну никак особо не помогает – сейчас волне достаточно с головой имеющихся средств и ресурсов операторов мобильной связи – достаточно подать жалобу что мол с такого номера меня пытались обмануть и т.п. И , при наличии действующей системы именно правохранения, у соответствующего сотрудника органов уже через пару часов будет исчерпывающая информация по конкретному номеру –Все !!! Нормальному оперативнику (а не идиоту) больше ничего не нужно – этого вполне хватит чтобы выявить и обезвредить мошенника, а также предупредить других возможных жертвПриведу в пример недавнюю ситуацию, из личного опыта: год назад купил себе SIM-ку лайфа, как дополнительную, про запас. Вот недавно пополнил ее и редко звонил по необходимости, к моему удивлению, мне стали поступать звонки и СМС-ки с разных тел. номеров с требованием погасить кредит, долг и т.п. А симка то совсем новая.Я сразу думал разводилово, потом проверил – клац, а СМС приходили с официального номера РайфайзенБанка. Оказывается оператор продал мне старый номер бывшего клиента банка. Это когда абонент не пополнил в срок СИМ-ку и номер стал недействительным и ушел обратно к оператору.Ну и что страшного скажете вы … Мол была бы именная база банк бы не писал кому попало , НО ! -кроме СМС , мне поступали звонки от каких-то урок, которые требовали с меня бабки !Причем поднимаю я трубку при звонке с неизвестного номера и мне называют ФИО и адрес конкретного человека !!!Мол – такой-то такой Василий Пупкин отдай бабло по-хорошему, я им: «Идите вы далеко и быстро и больше мне не звоните, а то я сам к вам поеду»Причем настырные, по нормальному не понимают – говорю номер новый купил, ХЗ кто там его до меня юзал. Просто перестал брать трубку с неизвестных номеров.То есть банк слил данные бывшего клиента – непонятной коллекторской организации с урками в штате. !!!Причем они называли адрес и данные того человека, и пытались выпытать мои !Спрашивается теперь – накуя делать общую централизированную базу абонетов – если никто не может гарантировать сохранность персональных данных, а в некоторых случаях нарочно передаются данные всяким … ?!Это будет так же как с номерами авто в ГАИ/ДАИ - базы везде продаются и личная информация попадает в руки кому попало ! И теперь наоборот – мошенники запросто смогут получить ваши данные и более правдоподобно выстраивать свои схемы развода