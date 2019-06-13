RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Депутати пропонують продавати
sim-картки за паспортами

Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 12:57

antikkristall
Ложь. Чехия и ЮК - покупай припейд в супермаркете и говори. В условиях Украины - это 110% русский опыт. Контроль, автозаки, сибирь.
fafik
 
Повідомлень: 163
З нами з: 11.09.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal, SMOKE, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гліб Сегіда: якщо списують кошти з вашої банківської картки
R2 » Вів 03 вер, 2019 16:05
1 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 16:05
KULANDALE
Зеленському пропонують побудувати «Київ Сіті» в промзоні
R2 » Чет 13 чер, 2019 08:55
5 283
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 сер, 2019 19:39
rostik_starter
Стокгольмський арбітраж заборонив Україні продавати...
R2 » Чет 29 сер, 2019 11:44
2 93
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 сер, 2019 12:38
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16349)
04.09.2019 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.