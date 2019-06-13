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Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 вер, 2019 12:57
antikkristall
Ложь. Чехия и ЮК - покупай припейд в супермаркете и говори. В условиях Украины - это 110% русский опыт. Контроль, автозаки, сибирь.
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fafik
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