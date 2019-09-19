Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами

Додано: Сер 04 вер, 2019 15:18

За поребриком симки типа по паспортам.

И что, там нет телефонного мошенничества? Оно наоборот поднялось на уровень, когда самих банкиров разводят



Так что "защита от мошенничества" - это ложный аргумент



А новшества про ИМЕИ и серые телефоны - это вообще просто ЛОЛ - когда ассортимент всяких Цитрусов и Алло состоит из серого Кетая чуть более, чем полностью. И на кассе стоит штук 5 терминалов с мультимерчантом, и они в зависимости от товара и способа оплаты (наличку очень любят) - выбирают соответствующий терминал или мерчанта



Да и Apple у нас "белый" оооооочень условно, и то в исключительных местах.

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин