antikkristall
Ложь. Чехия и ЮК - покупай припейд в супермаркете и говори. В условиях Украины - это 110% русский опыт. Контроль, автозаки, сибирь.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 12:57
antikkristall
Ложь. Чехия и ЮК - покупай припейд в супермаркете и говори. В условиях Украины - это 110% русский опыт. Контроль, автозаки, сибирь.
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:49
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:18
За поребриком симки типа по паспортам.
И что, там нет телефонного мошенничества? Оно наоборот поднялось на уровень, когда самих банкиров разводят
Так что "защита от мошенничества" - это ложный аргумент
А новшества про ИМЕИ и серые телефоны - это вообще просто ЛОЛ - когда ассортимент всяких Цитрусов и Алло состоит из серого Кетая чуть более, чем полностью. И на кассе стоит штук 5 терминалов с мультимерчантом, и они в зависимости от товара и способа оплаты (наличку очень любят) - выбирают соответствующий терминал или мерчанта
Да и Apple у нас "белый" оооооочень условно, и то в исключительных местах.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:57
Re: Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами
Приведу цитату из статьи -
"Как сообщалось, обращаясь в Европейский суд, Telegram, в частности, настаивает на том, что в его отношении было нарушен право на свободное распространение информации. Так, согласно позиции заявителя, власти РФ «даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права заявителя на распространение информации»."
Т.е. никто даже не пытается защитить граждан от какого-либо противоправного действия, они просто хотят знать не пишете ли вы чего друг другу против власти ...
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