Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів..
Дивися повний текст В Україні скасували депутатську недоторканність.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 12:10
В Україні скасували депутатську недоторканність
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скасували депутатську недоторканність.
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:10
Зря не с 4-го сентября. До 1-го января наши "депутаны" успеют оптом продать украинскую землю иностранцам и смыться с деньгами.
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