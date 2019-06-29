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В Україні скасували
депутатську недоторканність

В Україні скасували депутатську недоторканність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:10

В Україні скасували депутатську недоторканність

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів..

Дивися повний текст В Україні скасували депутатську недоторканність.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:10

Зря не с 4-го сентября. До 1-го января наши "депутаны" успеют оптом продать украинскую землю иностранцам и смыться с деньгами.
Dobrofey
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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